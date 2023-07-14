Göztepe Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Göztepe, geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:37
Göztepe Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de transferde şimdiye kadar defans ve kaleyi takviye eden Göztepe, hücumda ilk imzayı listesindeki Kubilay Kanatsızkuş'a attırdı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun transferiyle ilgili, "Kubilay Kanatsızkuş'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kubilay Kanatsızkuş

Bursaspor altyapısında yetişip Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor formaları da giyen 26 yaşındaki forvetle 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde 104 Süper Lig, 62 de 1'inci Lig maçında forma giyen oyuncu geçen sezon ikinci sıradan doğrudan Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'da 4 gol attı.


Kubilay Kanatsızkuş göztepe transfer

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