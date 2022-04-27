Göztepe Kulübünden Gaziantep FK maçında yaşananlarla ilgili açıklama
Göztepe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak küme düştükleri müsabaka hakkında açıklama yaptı.
Göztepe, hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçı sonunda yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.
Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan karşılaşmada yaşananların titizlikle ele alındığı, futbolcuların ve teknik ekibin duygusal davrandığı ve art niyetli olmadıklarının farkında oldukları bildirildi.
Müsabaka hakeminin değerlendirmeleri esas olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Oyuncuların veya teknik heyet mensuplarının kişisel değerlendirmeleri ile müsabaka hakeminin kurallara uygun bulduğu bir hali değiştirmelerini doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Oyun içerisinde karar verici konumundaki tek kişi her zaman için maçın hakemidir. Olması gerekeni değerlendirip bunun gereğini yapmak hakemin yetki ve görevindedir. O esnada oluşan psikolojik ve duygusal ortamda farklı bir karar çıktığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar kulüp yöneticilerimiz duruma müdahale etmeye çalışsa da, bu çok kısa süre içerisinde maalesef mümkün olamamıştır. Bu bağlamda kulübümüz futbolun değerleri için yapılması gereken her türlü işlemi titizlikle yerine getirecektir."
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