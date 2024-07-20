Göztepe, Luton Town'ı 3 golle devirdi
Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 yendi.
Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town'u 3-2 yendi.
Göztepe, Radomlje Spor Parkı'ndaki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş 11'iyle başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 29. dakikada Romulo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede 54. dakikada Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkaran İzmir temsilcisi, 73. ve 90. dakikalarda Zack Nelson'ın gollerine engel olamasa da müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü antrenmanlarını sürdürecek Göztepe, Slovenya'daki son hazırlık karşılaşmasını 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'dan NK Istra 1961 takımıyla oynayacak.
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