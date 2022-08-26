Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Mesut Kesik'i transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alman ekibi Hertha Berlin II'den 19 yaşındaki Mesut Kesik'in sezon sonuna kadar kiraladığı bildirildi.
Sezonun ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlik alan Göztepe'nin 4 puanı bulunuyor.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- 'Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip...'
- Komplo teorisi mi
- AKP'li isimden Gülşen'in tutuklanmasına tepki
- Yeniden Refah Partili isim Gülşen'i böyle hedef aldı