Göztepe sahasında 1 puana razı oldu
Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Göztepe ağırladığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Göztepe konuk ettiği Manisa FK ile golsüz berabere kaldı.
Göztepe bu beraberlikle puanını 46'ya yükseltirken, Manisa FK da 27 puana çıktı.
Göz Atın
Göztepe bir sonraki karşılaşmasında Adanaspor deplasmanına giderken, Manisa FK evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
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