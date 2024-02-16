Göztepe sahasında 1 puana razı oldu

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Göztepe ağırladığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:36
Göztepe sahasında 1 puana razı oldu
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Trendyol 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında Göztepe konuk ettiği Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. 

Göztepe bu beraberlikle puanını 46'ya yükseltirken, Manisa FK da 27 puana çıktı.

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Göztepe bir sonraki karşılaşmasında Adanaspor deplasmanına giderken, Manisa FK evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


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