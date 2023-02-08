Göztepe Spor Kulübü depremzedelere 5 otobüs malzeme yolladı
TFF 1. Lig ekibi Göztepe'nin taraftarları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle 5 otobüs yardım malzemesi topladı.
Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin ardından, afetzedelerin temel ihtiyacı olan malzemeler için yardım etmek isteyen Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı.
5 OTOBÜS MALZEME YOLLANDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi. 5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.
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