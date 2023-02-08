Göztepe Spor Kulübü depremzedelere 5 otobüs malzeme yolladı

TFF 1. Lig ekibi Göztepe'nin taraftarları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle 5 otobüs yardım malzemesi topladı.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 09:31
Göztepe Spor Kulübü depremzedelere 5 otobüs malzeme yolladı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin ardından, afetzedelerin temel ihtiyacı olan malzemeler için yardım etmek isteyen Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı.

5 OTOBÜS MALZEME YOLLANDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi. 5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.


göztepe kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

İngiltere'de Türk toplumu ve hayır kuruluşları depremzedelere yardım için harekete geçti

İngiltere'de Türk toplumu ve hayır kuruluşları depremzedelere yardım için harekete geçti
Şahan Gökbakar'dan depremzedelerin 'sesini kesen' kanallara tepki: 'Utanıyorum hepinizden!'

Şahan Gökbakar'dan depremzedelerin 'sesini kesen' kanallara tepki: 'Utanıyorum hepinizden!'
Filistin'de deprem

Filistin'de deprem

En Çok Okunan Haberler