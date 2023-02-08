Şahan Gökbakar'dan depremzedelerin 'sesini kesen' kanallara tepki: 'Utanıyorum hepinizden!'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 09:12

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 09:16

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 5 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; bu süreçte binlerce yurttaş, yardımların kendilerine ulaşamadığı, ekiplerin bölgeye gelmediğini veya geç geldiğini haykırmaya devam ediyor.

Yurttaşlar canlarının derdine düşmüşken; bazı ‘haber kanallarının’ AKP iktidarını veya yardımlardaki sistemsizliği eleştiren depremzedelerin ‘sesini kesmesi de’ dikkatlerden kaçmıyor.

“UTANIYORUM HEPİNİZDEN!”

Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, söz konusu ‘haber kanallarına’ sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösterdi.

Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar feryad ederken, yardım için yakarırken enkazdaki yakınları için yalvarırken, yayın kesen 'haber kanalları' var bu ülkede... Sunucusundan, muhabirine yonetiminden, sahibine utanıyorum hepinizden!"