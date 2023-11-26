Göztepe, Stanimir Stoilov ile ilk maçını kazandı!

Yayınlanma: 26.11.2023 - 21:25

Güncelleme: 26.11.2023 - 21:25

Trendyol 1. Lig'de Göztepe ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile ilk maçına çıkan Göztepe, Bekir İrtegün yönetimindeki Tuzlaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 49 ve 64. dakikada Yalçın Kayan kaydetti.

Ligde iki maç sonra kazanan Göztepe puanını 23'e yükseltti. İki hafta sonra kaybeden Tuzlaspor 11 puanda kaldı.

1. Lig'de gelecek hafta Göztepe, Giresunspor'u ağırlayacak. Tuzlaspor ise Bandırmaspor'u konuk edecek.