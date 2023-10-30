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Kerem Ertan, Göztepe'ye geri döndü

Göztepe Spor Kulübünün yeni üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan oldu.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:25
Kerem Ertan, Göztepe'ye geri döndü
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce futbol takımının Süper Lig'e yükseldiği dönemde de aynı görevi üstlenen Kerem Ertan'ın 1 Kasım Çarşamba günü yeni görevine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Rasmus Ankersen, şunları kaydetti:

"Yeni CEO arayışımızı tamamladıktan sonra sahip olduğu deneyim ve Göztepe anlayışıyla birlikte ticari stratejimizi ve günlük operasyonlarımızı başarıyla yöneteceğine inandığım Kerem Ertan'ı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yönetim kurulu adına Kerem Ertan'a kulübümüze hoş geldin diyor ve kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kerem Ertan'ın gelişiyle birlikte, geçici CEO olarak görev yapan Ivan Mance, sportif direktörlük görevine geri dönecek ve futbolla ilgili tüm konularda liderlik etmeye devam edecek."


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