Göztepe Süper Lig’de
Göztepe yeniden Süper Lig’de…
Sarı-Kırmızılılar, Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi. İzmir ekibi bu galibiyetle puanını 66’ya yükseltip bitime 2 hafta kala Eyüpspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu. Göz-Göz iki yıl sonra tekrar Süper Lig’e yükseldi. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: TuzlaBodrum: 0-0, Giresun-Sakarya: 2-3, Keçiörengücü-Ümraniye: 4-2, ErzurumÇorum: 2-1, Kocaeli-Bandırma: 3-1, Şanlıurfa-Eyüp: 1-3, Bolu-Altay: 3-1, Adana-Manisa: 1-1
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