Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı!
Göztepe, evinde Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta kazanan 2-0'la Göztepe oldu.
İzmir temsilcinin golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva'dan geldi.
Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.
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