Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı!

Göztepe, evinde Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 23:51
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı!
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Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda seyircisiz oynanan maçta kazanan 2-0'la Göztepe oldu.

İzmir temsilcinin golleri 16. dakikada Romulo ve 41. dakikada Djalma Silva'dan geldi.

Göztepe, bu sonuçla birlikte bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.

Göztepe, ligde 6 puana ulaştı. Bodrum FK, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Başakşehir'i konuk edecek.


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