Göztepe, Victor Hugo ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo'yu transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 21:20
Göztepe, Victor Hugo ile sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo'yu kadrosuna dahil etti.

Daha önce Victor Hugo'nun kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşan Göztepe, bugün İzmir'de sağlık kontrolünden geçirilen Victor Hugo ile sözleşme imzaladı.


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