Göztepe Voleybol Takımı, Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Papara Göztepe, Emine Arıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28 yaşındaki orta oyuncu Emine Arıcı ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Türk Hava Yolları forması giyen Emine, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Edremit Belediye Altınoluk ve A Milli Takımı'mızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Emine." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #göztepe #transfer #Emine Arıcı
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