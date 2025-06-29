Göztepe'ye bir Brezilyalı golcü daha!

Göztepe'nin 2023-24 sezonunun devre arasında Athletico Paranaense'den transfer ettiği Romulo, performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. İzmir ekibi, Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Romulo gibi Brezilya'dan bir forvet transferi daha yapıyor.

DHA'nın haberine göre Göztepe, Vitoria'nın 26 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı.

Janderson Costa'nın yanı sıra Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'le de anlaşma sağlandığı, iki ismin de hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.

Ayrıca yönetim Ürdün'ün Al-Wehdat SC takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra transferinde de sona yaklaştı. Ürdünlü golcü ve kulübü ile el sıkışan kurmayların en yakın zamanda bu transferi de resmiyete dökeceği ifade edildi.

Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 milyon Euro ve üzerinde rekor bonservis bedeliyle yurt dışına göndermeye hazırlanan kurmaylar, bu oyuncudan gelecek bedelle transferleri sürdürecek.



