Göztepe'den 16 milyonluk teklife ret!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Göztepe forması giyen Brezilyalı forvet Romulo'nun transferi için teklifini sundu.

The Athletic'in haberine göre İngiliz kulübü, 16 milyon Euro artı bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren cazip bir teklif yaptı ancak Göztepe bu rakamı yetersiz bularak reddetti.

17 GOL 10 ASİST

23 yaşındaki Romulo, 2024 yılının Şubat ayında Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye gelmiş, Ocak 2025'te bonservisi alınmıştı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.

İSTEYENİ ÇOK

Romulo'ya sadece Fulham değil, RB Leipzig, Feyenoord, Fenerbahçe ve Zenit Saint Petersburg gibi önemli kulüpler de talip. Göztepe, genç forvet için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif bekliyor.



