11.10.2025 14:59:00
Göztepe'ye milli maçtan talihsiz haber!

Göztepe'nin 19 yaşındaki Ürdünlü santraforu İbrahim Sabra, ülkesinin milli takımının Bolivya ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Ürdün Milli Takımı'na davet edilen İbrahim Sabra'nın sakatlanması şok etkisi yarattı. Ürdün'ün, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında 15. dakikada acılar içinde yerde kalan Göztepe'nin golcüsü Sabra oyuna devam edemedi. 

Pozisyonun ardından müdahale sonucu Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. 

Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti. Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

