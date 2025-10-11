Göztepeli futbolcu acılar içinde sahayı terk etti: Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu!

Bolivya'nın Ürdün'ü tek golle geçtiği hazırlık maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Türkmen'in Ürdün forması giyen Ibrahim Sabra'nın Bolivya ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda verdiği karar çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Ürdünlü futbolcu Ibrahim Sabra, Bolivya savunmasının müdahalesiyle acılar içinde yerde kaldı. Ürdünlü futbolcular penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen, devam kararı verdi.

Müdahalenin ardından Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra ardından tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Süper Lig'de Göztepe forması giyen Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti.

Mehmet Türkmen'in Sabra'nın sakatlandığı pozisyondaki devam kararı sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen futbolseverler Türkmen'in kararını eleştirirken, Göztepe taraftarları da futbolcularının sakatlanmasından duyduğu üzüntüyü belirtti.