Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepeli futbolcu acılar içinde sahayı terk etti: Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu!

Göztepeli futbolcu acılar içinde sahayı terk etti: Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu!

11.10.2025 11:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepeli futbolcu acılar içinde sahayı terk etti: Mehmet Türkmen'in Ürdün-Bolivya maçındaki kararı gündem oldu!

Ürdün ile Bolivya arasında oynana hazırlık maçında hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in Ürdün'ün penaltı beklediği pozisyonda verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

Bolivya'nın Ürdün'ü tek golle geçtiği hazırlık maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Türkmen'in Ürdün forması giyen Ibrahim Sabra'nın Bolivya ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda verdiği karar çok konuşuldu.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Ürdünlü futbolcu Ibrahim Sabra, Bolivya savunmasının müdahalesiyle acılar içinde yerde kaldı. Ürdünlü futbolcular penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen, devam kararı verdi.

Müdahalenin ardından Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra ardından tekrar sahaya döndü ve kendini denedi. Ancak Süper Lig'de Göztepe forması giyen Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti.

Mehmet Türkmen'in Sabra'nın sakatlandığı pozisyondaki devam kararı sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen futbolseverler Türkmen'in kararını eleştirirken, Göztepe taraftarları da futbolcularının sakatlanmasından duyduğu üzüntüyü belirtti.

 

İlgili Konular: #Ürdün #bolivya #Mehmet Türkmen

İlgili Haberler

FIFA'dan Mehmet Türkmen'e görev!
FIFA'dan Mehmet Türkmen'e görev! UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu eşleşmesi olan Dynamo Brest - Sutjeska Niksic karşılaşmasına FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen atandı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli? Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?