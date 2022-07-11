Göztepe, yeni sezon formalarını tanıttı
Göztepe, 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon formalarının tanıtımını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraflar yayımlayarak, formaları taraftarının beğenisine sundu.
#BenimHikayemBirFormaylaBaşladı sloganıyla paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda ‘Klasik Arma Forma', ‘Şanlı Forma' ve ‘Şerefli Forma' isimlerini verdiği formaları giyecek. Formaların iç ense kısmında Göztepe efsanesi Gürsel Aksel'in “Biz bugüne kadar Göztepe'de formamıza hiç ihanet etmedik, ettirmedik. Size şerefli bir forma bıraktık” sözlerine yer verilirken, dış ense kısmında ise “İzmir” yazısı kullanıldı.
İşte Göztepe'nin yezi sezon formaları...
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