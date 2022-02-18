Göztepe yıldız oyuncusuna kavuşuyor
Spor Toto Süper Lig'de 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'ye Adis Jahovic'ten iyi haber geldi.
Sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık yüzünden ligde Altay ve Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş maçlarını kaçıran Makedon forvetin iyileştiği ifade edildi.
Takımla idmanlara başlayan tecrübeli golcünün Galatasaray karşılaşmasında sahaya 11'de çıkacağı kaydedildi. Jahovic'ten gelen iyi haberle rahatlayan sarı-kırmızılılarda stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye'nin ise henüz çalışmalara başlayamadığı öğrenildi. Atınç ve Ndiaye'nin büyük ihtimalle Galatasaray maçına yetişemeyecekleri bildirildi.
Göztepe'de cezaları sona eren orta saha Nwobodo ve defans Arslanagic de Galatasaray maçında sahada olabilecek. Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Atakan ise pazartesi akşamı forma giyemeyecek.
BİLETLERE YOĞUN İLGİ
Göztepe'de Galatasaray maçının biletleri ise satışa çıktı. Bilet fiyatları 6. kategori 25, 5. kategori 50, 4. kategori 75, 3. kategori 100, 2. kategori 225 ve 1. kategori 375 TL olarak belirlendi. Kritik maçta Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması beklenen taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.
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