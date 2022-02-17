Göztepe, Galatasaray’a hazırlanıyor
Göztepe, Spor Toto Süper Lig’de sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Göztepe, Galatasaray’ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.
Maç öncesinde İzmir temsilcisinde hazırlıklar devam ediyor.
Bugün öğleden sonra Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren Göztepe’de, futbolcular ilk bölümde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirildi.
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