Göztepe'de Balazs Megyeri ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Macar kaleci Balazs Megyeri'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Balazs Megyeri ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Balazs Megyeri'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.
Macar kaleci, Göztepe'de yer aldığı iki sezonda sadece 5 maçta forma şansı bulabilmişti.
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