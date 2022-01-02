Göztepe'nin transferde gözü Fenerbahçe'de

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2022 Pazar, 21:14
Göztepe'nin transferde gözü Fenerbahçe'de

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 15 puanla düşme potasında bitiren Göztepe, transferde gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

Göztepe'nin transferde gözü Fenerbahçe'de

Göztepe, sarı-lacivertlilerde sezon başında süresiz kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve forma şansı bulamayan Burak Kapacak'ı listesine almıştı.

Göztepe'nin transferde gözü Fenerbahçe'de

Sarı-kırmızılıların Allahyar Sayyadmanesh'i de istediği bildirildi. 

Göztepe'nin transferde gözü Fenerbahçe'de

Ukrayna'nın Zorya ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye dönen İranlı golcüyü kiralamayı düşünen Göztepe'nin girişimlere başladığı ifade edildi.

Göztepe'nin transferde gözü Fenerbahçe'de

Zorya'da 23 resmi maça çıkan 20 yaşındaki forvet, 9 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. 


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