Göztepe'de Fenerbahçe maçı sonrası kriz: Stoilov ile kavga etti, ayrılık kapıda!
Göztepe'de Fenerbahçe maçının ardından teknik direktör Stoilov ile tartışan Yalçın Kayan'ın takımdan ayrılması bekleniyor.
Süper Lig'de ilk 3 maçında Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor'la (D) berabere kalan Göztepe'de altyapı patentli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'la ipler kopma noktasına geldi.
Önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçına yedek başlayan ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına gittiği iddiası ile teknik direktör Satinimir Stoilov ile tartıştığı öğrenilen deneyimli oyuncu, Alanya deplasmanında kadroya alınmadı. Bulgar çalıştırıcı Stoilov'un bu hareketi nedeniyle Yalçın Kayan'a oldukça kızgın olduğu bildirilirken, Süper Lig'den ise Başakşehir'in 25 yaşındaki futbolcuya talip olduğu vurgulandı.
Göztepe yönetiminin ise öncelikle Stoilov ile bir görüşme gerçekleştireceği, deneyimli teknik adamın Yalçın'ı affetmesi durumunda transferin askıya alınabileceği de ileri sürüldü.
Göztepe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yalçın'ın satılması durumunda kulübün yaklaşık 2 milyon Euro civarında gelir elde etmesi bekleniyor. Geçmiş dönemlerde Göztepe taraftarıyla tartışma yaşayan ve protesto edilen Yalçın, özellikle son 2 sene içinde gösterdiği performansın ardından futbolseverlerle arasındaki buzları eritmişti.
Kaptanlık pazubandını da takan Yalçın, hem oynadığı futbol hem de attığı gollerle geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Yalçın, Süper Lig'de ilk hafta Antalyaspor deplasmanında 11'de oynayıp kızağa çekildi.
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