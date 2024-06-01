Göztepe'de iç transferde 2 imza

Göztepe, Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile tekrar anlaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 21:32
Göztepe'de iç transferde 2 imza
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmeleri uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmelerinde opsiyon bulunan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile birer yıl daha anlaşıldığı belirtildi


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