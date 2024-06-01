Göztepe'de iç transferde 2 imza
Göztepe, Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile tekrar anlaştığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmeleri uzatıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmelerinde opsiyon bulunan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile birer yıl daha anlaşıldığı belirtildi
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