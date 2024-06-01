Göztepe'de iç transferde 2 imza

Yayınlanma: 01.06.2024 - 21:32

Güncelleme: 01.06.2024 - 21:32

Trendyol Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmeleri uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmelerinde opsiyon bulunan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile birer yıl daha anlaşıldığı belirtildi