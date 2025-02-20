Göztepe'de Koray Günter sevinci
Düşme hattında yer alan Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'ye bir sakat oyuncusundan daha müjde geldi.
Süper Lig'de pazar günü düşme hattında yer alan Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'ye bir sakat oyuncusundan daha müjde geldi. Maça mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılarda stoper Koray Günter'in de takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Son haftalarda savunma ve forvette sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntılar çeken İzmir ekibinde, Brezilyalı golcü Juan Silva da takıma dönerken, Koray'ın da iyileşmesi teknik ekibi rahatlattı.
Kayseri deplasmanında sarı kart cezalısı savunmacı Heliton'dan yararlanamayacak olan Stoilov'un Koray'ı oynatması bekleniyor.
Yaklaşık 3 hafta önce oynanan Alanyaspor maçının 24'üncü dakikasında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Koray Günter, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK ve son Süper Lig karşılaşmasındaki Bodrum FK müsabakalarında forma giyemedi.
Göztepe'de Heliton'un yanı sıra sakatlıkları süren Brezilyalı forvetler Romulo ve Emersonn da maçta görev alamayacak.
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