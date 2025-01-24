Göztepe'den Romulo için Fenerbahçe açıklaması!
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Romulo'nun Fenerbahçe'ye transferi için çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Romulo için çıkan Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu.
Sepil, "Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın." ifadelerini kullandı.
Göztepe, geçtiğimiz günlerde 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Romulo'nun tapusunu Athletico Paranaense'den almıştı.
Göztepe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Romulo, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
Etiketler: #göztepe #Romulo #fenerbahçe #transfer
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