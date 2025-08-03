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Göztepeli David Tijanic'in yeni adresi belli oldu!

Göztepeli David Tijanic'in yeni adresi belli oldu!

3.08.2025 21:27:00
Güncellenme:
AA
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Göztepeli David Tijanic'in yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Göztepe forması giyen 28 yaşındaki Sloven oyuncu David Tijanic'in Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al Najma'ya transfer olduğu açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcu David Tijanic'in Suudi Arabistan kulübü Al Najma'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic'in, Suudi Arabistan kulübü Al Najma'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sloven oyuncu geçen sezon Göztepe formasını giydiği 38 maçta 6 gol ve 9 asist kaydetti.

İlgili Konular: #göztepe #Suudi Arabistan #Tijanic

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