Göztepeli Isaac Solet ameliyat edildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Beşiktaş maçında sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Isaac Solet'in ameliyat edildiği açıklandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Beşiktaş maçında sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Isaac Solet'in ameliyat edildiği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Isaac Solet'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #göztepe #sakatlık #Isaac Solet
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