Göztepe’nin Sultanları şampiyonluk kupasını müzeye koydu

Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:31

Güncelleme: 18.03.2025 - 15:31

Tarihinin 100'üncü yılında ve 20 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe Voleybol Takımı düzenlenen törenle kupasını müzesine koydu. Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe Müzesi'nde düzenlenen törene Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir ve Başantrenör Ataman Güneyligil ile oyuncuların katıldı.

Törende konuşan Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, bir hayalin gerçekleştiğini belirterek "Bizim için önemli bir hayaldi. 100'üncü yıl ile bunu birleştirmek çok önemliydi. 20 yıldır Sultanlar Ligi seviyesinde temsili olmamıştı. Kadınlar voleybolunun artık Türkiye'de geldiği nokta belli. Bugün futboldan sonra en fazla izlenen hatta belli bir yaş grubunun üzerinde en fazla izlenen bir branşımız bu. Bizim Sultanlar Ligi'ne çıkmamız bizim için tarihi bir başarıdır. Göztepe için önemli bir başarı. Göztepe'nin hedefleri için çok önemli bir mihenk taşı. Biz bir spor kulübü olduğumuzu hep söylüyoruz. Sadece bir futbol kulübü değiliz, spor kulübüyüz. Gençlere dokunmak istiyoruz. Genç kızlarımıza dokunmak istiyoruz. Önümüzdeki bu hedefte bu başarı bizim için çok önemli" dedi.

GÜNEYLİGİL: SULTANLAR LİGİ’NE GİDEMEMİŞ OLMAK BAŞARISIZLIK OLURDU

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenör Ataman Güneyligil, sezon başından itibaren hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu vurgulayarak, “Sezon başında takımı kurduğumuz andan itibaren zaten hedefimiz Sultanlar Ligi'ydi. Açıkçası Sultanlar Ligi'ne gidememiş olmak başarısızlık olurdu. Olması gereken bir sonuçtu diyebilirim. Çok büyük bir başarı olarak değerlendirmiyoruz. Bu kadronun zaten Sultanlar Ligi'nde olması gerekiyordu. Ama sonuç olarak tabii Göztepe'mizi 100’üncü yılda Sultanlar Ligi'ne temsil edecek olmak mutluluklar verici” diye konuştu. Sezon değerlendirmesi yapan Güneyligil, normal sezonun takım için rahat geçtiğini ancak final grubunda bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek “Lig etapı özellikle bizim için daha nispeten daha kolay geçti diyebilirim. Tek mağlubiyetli lig etapını bitirdik. Yarı final etapını da iyi geçtik ama final grubunda ikinci gün kötü bir mağlubiyet aldık. Son gün maçın başında önemli oyuncularımızdan biri sakatlandı, ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama buna rağmen takımım saha içerisinde inancı ve mücadelesini sürdü. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Güneyligil, Göztepe’nin uzun vadeli hedeflerinin büyük olduğunu ifade ederek, “Hedef Avrupa ve dünyada şampiyonluklar kazanmak. İnşallah uzun vadede bunu planlıyoruz” dedi.

KAPTAN KAPUCU: TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Takım kaptanı Ceren Kapucu ise sezon başında koydukları hedefi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek “Sezona zaten bu hedefle başlamıştık. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Göztepe'nin 100. yılında başarılı bir sezonu taraftarlarımıza armağan ediyoruz” dedi. Kapucu, Sultanlar Ligi’nde Göztepe’nin lige renk katacağını da belirterek “Göztepe gerçekten çok büyük bir camia. İzmir çok güzel bir şehir. Bence Sultanlar Ligi'nde olmayı çok hak eden bir takımdık. O yüzden lige renk katacağımızı düşünüyorum. Birinci ligde de maçlarımızın hepsi dolu tribünlere karşıydı. İnanıyorum ki Sultanlar Ligi'nde de her zaman çok zor bir deplasman olarak devam edeceğiz yolumuza. İzmir'e de çok güzel bir takım olarak hizmet edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. Sezonun genel değerlendirmesini yapan Kapucu, final etabında yaşanan zorluklara rağmen büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Kapucu, “Normal sezonda sadece bir mağlubiyet alarak playoff'lara katılmaya hak kazandık. Lig etabı biraz daha rahat geçti diyebilirim. Yarı finallerde 3-3 yaptık playoff'larda. Final etabında bir maç kaybettik ve son maç bizim için açıkçası zorlu bir maç oldu. Takım arkadaşlarımdan Helene da sakatlanmasıyla duygusal olarak da zor bir maç oynadık. Ama günün sonunda 3-2 kazanmayı başardık. Belki böyle zorlu olması daha da güzel bir hikaye olmasına sebep oldu. O yüzden günün sonunda emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz” dedi. Göztepe’nin Sultanlar Ligi’nde kalıcı bir takım olmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini dile getiren Kapucu, “Göztepe bu yola çıktığı zaman tabii ki hedef Sultanlar Ligi'ne çıkmaktı ama bu ligde kalıcı olup Avrupa Kupalarına da gitmeyi hedefleyen bir takım oluşturmakta. Bu yolda emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardında sarı-kırmızılı filenin sultanları şampiyonluk kupasını müzedeki yerine koydu.