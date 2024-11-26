Göztepe'ye Isaac Solet'ten kötü haber!
Göztepe, Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'te sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Göztepe, Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuda sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.
İşte Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler: #göztepe #sakatlık #Isaac Solet
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