Göztepe'ye Isaac Solet'ten kötü haber!

Göztepe, Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'te sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Göztepe'ye Isaac Solet'ten kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 19:55

Göztepe, Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuda sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi. 

İşte Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama: 

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


Etiketler: #göztepe #sakatlık #Isaac Solet
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