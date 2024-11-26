Göztepe'ye Isaac Solet'ten kötü haber!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 19:55

Güncelleme: 26.11.2024 - 19:55

Göztepe, Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada 23 yaşındaki futbolcuda sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.

İşte Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."