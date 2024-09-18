Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş şoku!
Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay'ın sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle EMOT Hastanesi'nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildiği belirtildi.
Operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada "Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #göztepe #Kubilay Kanatsızkuş #sakatlık #Trendyol Süper Lig
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