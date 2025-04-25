Göztepe’yi Ozan Tufan ve Zubkov’un golleriyle yenip G.Saray’ın rakibi oldu

Yayınlanma: 25.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2025 - 08:42

Birçok net pozisyondan yararlanamayan Karadeniz ekibinin gollerini 78. dakikada Ozan Tufan ve 89’da Zubkov kaydetti. Fırtına 14 Mayıs’taki Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’la karşılaşacak. Finalin yeri daha sonra açıklanacak. Devre arası transfer edilen Zubkov 6. golünü atarken bunların tümünü iç sahada kaydetti. Mücadelenin 55. dakikasında Trabzonspor’un VAR uyarısıyla kazandığı penaltıda topun başına geçen Banza’nın şutunu Göztepe kalecisi Arda iki hamlede kurtardı. Trabzonspor’da kırmızı kart cezalıları Mendy ve Okay’ın yanı sıra sakat Folcarelli, Draguş, Serdar, Hüseyin ve Onuralp kadroda yoktu. BordoMavililerde ligde forma şansı bula