Greenwood’da tam saha pres

Sezonu açan ve Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in ardından bir forvet transferi için daha temaslar sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Mason Greenwood’un transferi konusunda kulübü Marsilya’ya sözlü teklifini iletti. Ancak Fransız kulübünün temsilcileri, Fenerbahçe’nin bonuslarla 30 milyon Avro’yu bulduğu öğrenilen teklifini düşük bulup kabul etmedi. Buna rağmen Sarı-Lacivertli yönetim geri adım atmadı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi adına iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu almak için ısrarcı. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, bu transferi kendi şartlarına en uygun rakama bitirmeyi planlıyor. Marsilya’nın 50 milyon Avro bonservis istediği Fransız medyasında yer alsa da Sarı-Lacivertlilerin böyle bir rakama ikna olmayacağı öğrenildi.