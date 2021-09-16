Griezmann, ikinci Atletico Madrid macerasına yuhalanarak başladı
Antonio Griezmann, Atletico Madrid'e ikinci kez dönüşün ardından ilk iç saha maçında taraftarlar tarafından yuhalandı.
İki yıllık Barcelona deneyiminin ardından, transferin son gününde eski takımı Atletico Madrid'e geri dönen Antonio Griezmann, taraftarları tarafından yuhalandı. Geçtiğimiz hafta Atletico forması ile Espanyol deplasmanına çıksa da bu maç onun ilk iç saha maçıydı.
2019'da takımdan ayrılışı nedeniyle hala Griezmann'a karşı öfke ve hayalkırıklığı yaşayan taraftarlar, ikinci yarıda Joao Felix'in yerine girmesiyle birlikte tepkisini göstermeye başladı.
Atletico Madrid taraftar kulübü başkanı Eduardo Fernandez, Fransız L'Equipe gazetesine verdiği demeçte "Eskiden bizim için bir idoldu, artık taraftarın desteğini almak için ise önünde uzun bir yol var" sözleri ile yaşananların genel taraftar çevresinde de farklı olmadığını gözler önüne sermiş oldu.
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