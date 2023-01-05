GS TV'de çarpıcı derbi hakemi yorumu

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında yayınlanan programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını duyduklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 08:51
GS TV'de çarpıcı derbi hakemi yorumu
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Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından GS TV'de yayınlanan programda derbinin hakeminin kim olacağı konusunda çarpıcı bir yorum yapıldı.

Programın sunucusu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi, 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.


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