G.Saray, Antalyaspor’u Icardi (2) ve Osimhen’in golleriyle yendi
Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki 13 maçlık galibiyet serisiyle Fenerbahçe’yi geride bıraktı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda yendi. Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla Süper Lig’de dış sahada art arda en çok maç kazanan takım olma rekorunu kırdı. Sarı-Kırmızılılar deplasmandaki 13 maçlık galibiyet serisiyle Fenerbahçe’yi geride bıraktı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.
ICARDI FIRTINASI
Cim-Bom’un Arjantinli yıldızı Icardi attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu. Maça ilk 11’de başlayan futbolcu 10. ve 52. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak ligdeki 4. golünü kaydetti. Golcü oyuncu ayrıca Süper Lig tarihinde 50 gole ulaşan 2. yabancı oyuncu oldu (Hagi: 59 gol). Arjantinli ayrıca ligde ilk maçına çıktığı 2022-23’ten beri en fazla kafa golü atan oyuncu ünvanını da ele geçirdi. Bu sezon 15 gol pasına imza atan Mertens ise Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla asist yapan oyuncu oldu.
JAKOBS SAKATLANDI
Galatasaray’ın sol beki Jakobs maçın 21. dakikasında sağ arka adalesinde sakatlık yaşadı. Maça devam edemeyen futbolcunun yerine Berkan oyuna girdi.
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