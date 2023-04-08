G.Saraylı futbolcular, hakem ve VAR'a isyan etti, ceza almamak için böyle dedi: Biz konuşmayalım

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:34

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 10:34

G.Saray'ın Başakşehir’e yenilip Türkiye Kupası’na veda ettiği maçın ardından Sarı- Kırmızılı futbolcuların hakem Kadir Sağlam’ın ve VAR’daki Özgür Yankaya’nın kararlarına isyanı vardı. Yedikleri ikinci gol öncesi faul bekleyen, Mertens’in ağlara giden topu elle müdahale gerekçesiyle sayılmayan ve 2 pozisyonda penaltısı verilmeyen G.Saraylı futbolcular, soyunma odasında dert yandı.

Hem yerli hem yabancı oyuncular, “Neden bizim her maçımızda hakem hataları yaşanıyor, neden penaltılarımız verilmiyor, neden rakiplerimiz kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda kırmızı görmüyor” diye isyan etti.

Hakem hataları nedeniyle kaybedilen maçın ardından futbolcular soyunma odasında aldıkları kararla yayıncı kuruluşa ve gazetecilere hiçbir açıklama yapmadı. Oyuncular, kulüp yetkililerine, “Konuşursak hakemleri eleştireceğiz, sonra bizi Disiplin Kurulu’na gönderecekler, ceza alma ihtimalimiz doğacak, bu nedenle biz konuşmayalım” diyerek maç sonrası açıklama yapmama kararlarını iletti.

YENİ YOL HARİTASI

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir mağlubiyeti sonrası yaptıkları toplantıda, yeni yol haritalarını belirlediler. Bu haftayı ligde maç yapmadan geçecek Sarı-Kırmızılılarda, hakem hatalarıyla ilgili bir süre beklenecek. MHK Başkanı Lale Orta’nın tutumundan ve hakem kararlarından rahatsız olan yönetim, bir yandan da aleyhlerine yapılan hatalarla ilgili dosya hazırlıyor.

"GALATASARAY'DA KALIRIM"

Galatasaray'ın Paris Saint Germain’den kiraladığı Icardi, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Arjantinli golcü, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve İstanbul’da kalmak istediğini söyledi.

Icardi, “Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint Germain’e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var” dedi.