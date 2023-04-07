Tuzlaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:30
Tuzlaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Özcan Bizati yönetimindeki Tuzlaspor, kendi sahasında Mustafa Kemal Kılıç'ın takımı Denizlispor'u konuk edecek.

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

15 Temmuz Stadı'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.

Tuzlaspor, ligde oynadığı son maçta Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Denizlispor ise kendi sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olmuştu.



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