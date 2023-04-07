Tuzlaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele 16:00'da başlayacak.
TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Özcan Bizati yönetimindeki Tuzlaspor, kendi sahasında Mustafa Kemal Kılıç'ın takımı Denizlispor'u konuk edecek.
TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
15 Temmuz Stadı'nda oynanacak mücadele 16:00'da başlayacak.
TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak.
Tuzlaspor, ligde oynadığı son maçta Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Denizlispor ise kendi sahasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!
- Albümüyle korkuttu
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- 20'den fazla yurttaş ölmüştü: Müteahhide tutuklama!
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt