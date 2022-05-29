Guidetti'nin hedefi Dünya Şampiyonası

29 Mayıs 2022 Pazar, 14:54

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, Ankara'da düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi karşılaşması öncesi bir araya geldi. A Milli Takım'ın İtalyan antrenörü Giovanni Guidetti ve voleybolcular Zehra Güneş ile Eda Erdem, açıklamalarda bulundu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı antrenörü Giovanni Guidetti, "Son oynadığımız Dünya Şampiyonası sanırım milli takımın oynadığı en kötü turnuvalardan biriydi. O yüzden bu seneki şampiyonada bunu temizlemek istiyoruz" dedi.

Guidetti, katılacakları voleybol turnuvalarıyla ilgili hedeflerini anlattı.

Vakıfbank'la lig şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Guidetti, "Yorgun değilim, 4 gün tatil yaptım. Şu an yeni bir başlangıçtayız ve bu takım bana her zaman çok büyük bir heyecan ve çok büyük bir güç veriyor" diye konuştu.

Türkiye'de kız çocuklarının voleybola olan ilgisinde ve voleyboldaki başarılarda katkısını değerlendiren Guidetti, "Ben şanslı bir insanım. Bu kadar mükemmel, harika oyuncularla, takımımla birlikte olduğum için, onlarla birlikte çalıştığım için şanslı biriyim. Onların hepsi artık birer rol model Türkiye'de, bütün kız çocukları için, bütün gençler için. Yaptıkları antrenmanlar, gösterdikleri tutku, bağlılıkları, disiplinleri herkese örnek olacak nitelikte. O yüzden ben onlarla çalıştığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"VOLEYBOL KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BİRİNCİ SIRADA GELİYOR"

Türkiye'de voleybola olan ilginin arttığını anlatan Giovanni Guidetti, şunları söyledi:

"Amerika'da şu an kız çocukları için voleybol birinci sırada geliyor. Bence Türkiye'de de artık voleybol kız çocukları için birinci sırada geliyor. Çünkü voleybol harika bir takım oyunu. Burada takım oyunu oynarken aslında paylaşmayı, birlikte olmayı ve buradaki zorlukları öğreniyorsunuz. Size çok fazla şey katıyor. Tek başınıza olduğunuzda hiçbir şey kazanamazsınız veya kaybedemezsiniz. Aynı zamanda bazı oyuncuların sahada oynarken diğerlerinin onları beklemesi, benchte oturmaları gerekiyor. Bunun da insan hayatına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. O yüzden kız çocukları için en doğru spor voleybol diyebilirim."

Bu sene milli takımda çok fazla önemli hedefleri olduğunu da sözlerine ekleyen Guidetti, "Son oynadığımız Dünya Şampiyonası sanırım bu takımın oynadığı en kötü turnuvalardan biriydi. O yüzden bu seneki Dünya Şampiyonası'nda bunu temizlemek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

“ARKADAŞLARIMLA PROVA YAPMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİM”

Milli takım formasını giymenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran voleybolcu Zehra Güneş, ”Çok yoğun geçen bir periyottan sonra sonunda milli takım formasını giyebildik. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Kulüp sezonumuz yeni bitti ve takıma yeni katılabildik. Şuan bir adaptasyon sürecindeyiz. Arkadaşlarımla prova yapmayı çok özlemişim" dedi.

"BU FORMANIN ALTINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ”

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise, heyecanlı olduklarını aktararak şunları söyledi:

“Bu formanın altında olmayı özlemişiz. Ankara seyircisiyle kendi evimizde oynayacağız. Özlediğimiz yerdeyiz ve bıraktığımız yerden de devam etmek istiyoruz. Benim savaşçı ruhum hakkında insanların konuşuyor olacak olması benim için en büyük hazine” diye konuştu.