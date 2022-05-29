UEFA’dan Sivasspor paylaşımı

Türkiye Kupası final maçında Kayserispor’u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

İHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:18
UEFA’dan Sivasspor paylaşımı
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Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı fotoğrafları paylaşıldı. 

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

“Tebrikler Yiğidolar. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Avrupa Ligi play-off turunda görüşmek üzere!”


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