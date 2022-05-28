Hatayspor kaleci Munir ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı.
Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda kalecileri Munir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.
Munir'e bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Özat, 33 yaşındaki kaleciye kariyerinde başarı diledi.
Atakaş Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği Munir, geçen sezon 37 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve bir Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.
Atakaş Hatayspor'umuzun mefaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/osjh6xRfv4— Hatayspor (@Hatayspor_FK) May 28, 2022
Video Haberler
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
- Oğuz Gündoğdu'ya veda
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
- 'Ürün desteğinden memnun değiliz, rakam hiç değişmedi'
- Bakkaldan hırsızlık görüntüleri kamerada
- 'Gelip görsünler...'
- Sıcak hava asfaltı eritti
- Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Eşi tarafından öldürülen Rojda toprağa verildi
- 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Cenk Ergün'den transfer iddialarına yanıt
- Köpek gibi görünmek için 260 bin TL harcadı
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı