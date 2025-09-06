Gün zafer günü! Önce Sultanlar şimdi Devler... 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında 12 Dev Adam, İsveç'i 85-79 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında, A Milli Basketbol Takımımız ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleden Ay-yıldızlılar 85-79 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

12 Dev Adam çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 85 - 79 İSVEÇ

1. periyot: 20 - 23

2. periyot: 37 - 42

3. periyot: 63 - 55

MAÇTAN NOTLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) İsveç ile yaptığı son 16 turu maçını takip etti.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı takip etmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Bakan Bak, salondaki yerini aldı.

Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle saha kenarında takip etti.

Ataman, ilk 5'i değiştirmedi

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti.

Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı.

Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.