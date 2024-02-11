Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!
Güney Afrika, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Demokratik Kongo'yu penaltılarda 6-5 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, turnuvayı üçüncü tamamladı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.
Normal süresi 0-0 biten ve doğrudan penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, organizasyonu üçüncü bitirdi.
Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili bugün (pazar) TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi