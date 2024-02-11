Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!

Güney Afrika, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Demokratik Kongo'yu penaltılarda 6-5 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 09:38
Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!
Abone Ol google-news

Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltılarda 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Güney Afrika ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

Normal süresi 0-0 biten ve doğrudan penaltı atışlarına giden karşılaşmada rakibine 6-5 üstünlük kuran Güney Afrika, organizasyonu üçüncü bitirdi.

Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili bugün (pazar) TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.


Güney Afrika haberleri Demokratik Kongo haberleri Afrika Uluslar Kupası haberleri

İlgili Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oldu!
Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde: Ronwen Williams penaltılara damga vurdu!

Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde: Ronwen Williams penaltılara damga vurdu!
Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadıköy'de sürpriz puan kaybı: Fenerbahçe evinde liderliği kaybetti! Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor

Kadıköy'de sürpriz puan kaybı: Fenerbahçe evinde liderliği kaybetti! Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!

Sparta Prag maçına yetişecek mi? Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı yanıtı!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!

Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!

Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte