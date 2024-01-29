Afrika Uluslar Kupası'nda penaltı kaçırmıştı: Arthur Masuaku'dan eleştirilere sert yanıt!
Demokratik Kongo, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşılaştığı Mısır'ı penaltılarda 8-7 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Demokratik Kongo'da forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku, karşılaşmada kaçırdığı penaltı sebebiyle kendisini eleştirenlere çektiği video ile yanıt verdi
Mısır-Kongo maçında penaltı kaçıran Beşiktaşlı Arthur Masuaku'dan tepkilere videolu yanıt geldi.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Galatasaray'dan Cedric Bakambu ve Beşiktaş'tan Arthur Masuaku ilk 11'de başladı. Mısır'da ise Tregeuet ve eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed ilk 11'de sahaya çıktı.
MASUAKU'DAN TEPKİLERE YANIT
37. dakikada Kongo, Elia'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Mısır bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Mostafa Mohamed'in vuruşunda top filelere gitti: 1-1. İkinci yarıda ve uzatmalarda gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti.
Mısır'dan Mostafa Mohamed ve Mohamed Gabal, Kongo'dan ise Arthur Masuaku penaltı kaçırdı. Demokratik Kongo penaltı atışları sonucunda maçı 8-7 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki oyuncu kaçırdığı penaltı nedeniyle gelen tepkilere maçın ardından yanıt verdi. Bir video paylaşan yıldız oyuncu; "Penaltıyı kaçırdım. Umrumda değil. Bana istediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz, biz üst tura çıktık" ifadelerini kullandı.
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