Güney Afrika ekibi Clarewood JPM'nin adı Cape Town Antalyaspor oldu
Güney Afrika takımlarından Clarewood JPM'nin adı Cape Town Antalyaspor oldu.
Antalyaspor'un Güney Afrika'da da isim ve logosuyla yeşil sahalarda mücadele edecek bir takımının olduğu bildirildi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Clarewood JPM'nin başkanı Justin Paulsen, eşi Chanae Paulsen, teknik danışmanı Bevan Dicks ve genel menajer Bevan Franch, Antalya'ya gelerek kulübü ziyaret etti.
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, başkan danışmanı Ferda Ramanlı, uluslararası ilişkiler ve stratejik planlama departmanı koordinatörü Erdem Erdal ile bir araya gelen konuklar, Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı tesisleri ile profesyonel futbol takımının maçlarını oynadığı Corendon Airlines Park Stadı'nı gezdi.
Çetin, konuklarına kulübün tarihçesi, profesyonel futbol dışındaki sportif branşları ve faaliyetlerin yanı sıra tesisler hakkında bilgi verdi.
İmza töreni için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geçen heyet, Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile de tanıştı.
Aziz Çetin ve Justin Paulsen, burada iki kulüp arasında iş birliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre Clarewood JPM Kulübü, ismini Cape Town Antalyaspor olarak değiştirdi. Clarewood JPM Kulübü, logosunda da yeni ismine uygun olarak değişikliğe gitti.
Çetin, imza töreninin ardından konuklarına isimlerinin yazılı olduğu Antalyaspor formaları hediye etti.
Video Haberler
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- İstanbullular dikkat! Toplu taşımada yeni dönem
- İYİ Parti'den açık davet
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- 'Randevu vermeyin' dedi, seçim tarihi tahmininde bulundu
- Maden faciasında yeni gelişme