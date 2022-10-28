Güney Afrika ekibi Clarewood JPM'nin adı Cape Town Antalyaspor oldu

28 Ekim 2022 Cuma, 08:15

Antalyaspor'un Güney Afrika'da da isim ve logosuyla yeşil sahalarda mücadele edecek bir takımının olduğu bildirildi.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Clarewood JPM'nin başkanı Justin Paulsen, eşi Chanae Paulsen, teknik danışmanı Bevan Dicks ve genel menajer Bevan Franch, Antalya'ya gelerek kulübü ziyaret etti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, başkan danışmanı Ferda Ramanlı, uluslararası ilişkiler ve stratejik planlama departmanı koordinatörü Erdem Erdal ile bir araya gelen konuklar, Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı tesisleri ile profesyonel futbol takımının maçlarını oynadığı Corendon Airlines Park Stadı'nı gezdi.

Çetin, konuklarına kulübün tarihçesi, profesyonel futbol dışındaki sportif branşları ve faaliyetlerin yanı sıra tesisler hakkında bilgi verdi.

İmza töreni için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne geçen heyet, Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile de tanıştı.

Aziz Çetin ve Justin Paulsen, burada iki kulüp arasında iş birliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre Clarewood JPM Kulübü, ismini Cape Town Antalyaspor olarak değiştirdi. Clarewood JPM Kulübü, logosunda da yeni ismine uygun olarak değişikliğe gitti.

Çetin, imza töreninin ardından konuklarına isimlerinin yazılı olduğu Antalyaspor formaları hediye etti.