Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı

Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Alman Alexander Zverev'i mağlup eden Kosovalı Alexander Bublik, kupaya uzandı.

AA
07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00
Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı
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Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Montpellier kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 6 numaralı seribaşı Kazak Bublik karşılaştı.

2017 şampiyonu Zverev'e karşı 6-4 ve 6-3'lük setlerle sahadan galip ayrılan Bublik, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.



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