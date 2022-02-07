Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı Bublik kazandı
Güney Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Alman Alexander Zverev'i mağlup eden Kosovalı Alexander Bublik, kupaya uzandı.
Alexander Bublik, Alexander Zverev'i 2-0 yenerek Güney Fransa Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Montpellier kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, 1 numaralı seribaşı Alman Zverev ile 6 numaralı seribaşı Kazak Bublik karşılaştı.
2017 şampiyonu Zverev'e karşı 6-4 ve 6-3'lük setlerle sahadan galip ayrılan Bublik, kariyerinin ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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