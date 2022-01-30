Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu
İran’da düzenlen İTF Grade 4 turnuvasında Ankara Tohm sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, set vermeden geldiği şampiyonluk maçında ABD'li rakibine 2-1 kaybetti.
Genç milli tenisçiler, İran'da düzenlenen turnuvalarda önemli başarı elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ITF Grade 4 turnuvasında, Ankara TOHM ve Enka Spor Kulübü sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, set vermeden geldiği şampiyonluk maçında ABD'li rakibine 7-6, 3-6 ve 3-6 setlerle yenilerek turnuvada ikinci oldu.
Ayrıca İran'daki J4 Kish Island turnuvasında milli tenisçiler tüm kategorilerde ikicilik elde etti.
Sonuçlar şu şekilde:
Süleyman Deniz Gürsoy - Tek erkekler ikincisi
Nisan Can - Tek kızlar ikincisi
Melisa Uğur/Dorsa Cheraghi - Çift kızlar ikincisi
Ege Altaş/Baran Sivaslı - Çift erkekler ikincisi
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- NATO: Ukrayna'ya birlik yerleştirme planımız yok
- 20 yıl önce selasını verdiler, 121. yaşını kutladı
- Otomobil pazarında yaprak kıpırdamıyor
- ''Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın''
- Savcıdan 'yetkim yok' açıklaması
- Başbakan Trudeau ve ailesi başkentten çıkarıldı
- Milli tenisçi Süleyman Deniz İran'da ikinci oldu
- Kılıçdaroğlu: Tüm trolleri saat 21.00'de bekliyorum
- Ceyhun Kazancı'dan Şenol Güneş açıklaması!
- Eski CHP'li vekil yaşamını yitirdi