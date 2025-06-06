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Güney Kore ile Ürdün Dünya Kupası biletini kaptı!

Güney Kore ile Ürdün Dünya Kupası biletini kaptı!

6.06.2025 12:14:00
Güncellenme:
AA
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Güney Kore ile Ürdün Dünya Kupası biletini kaptı!

Güney Kore ve Ürdün, bitime bir hafta kala grubu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

Güney Kore ve Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu'nda 9. hafta maçları oynandı.

Güney Kore, Irak deplasmanında Kim Jin-gyu ve Oh Hyeon-gyu'nun attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Umman'a konuk olan Ürdün ise "hat-trick" yapan Ali Olwan'ın golleriyle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

ÜRDÜN VE GÜNEY KORE BİLETİ ALDI

Grubun diğer maçında ise Kuveyt deplasmanında Tamer Seyam ve Wessam Abou Ali'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Filistin, elemelerde 4. tura kalma iddiasını son haftaya taşıdı.

Bu sonuçların ardından 19 puanlı Güney Kore ve 16 puanlı Ürdün, bitime bir hafta kala grubu ilk 2'de bitirmeyi garantileyerek 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

Ürdün, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Güney Kore ise üst üste 11 olmak üzere 12. kez turnuvada mücadele edecek.

Böylece Dünya Kupası'na katılımı kesinleşen ülke sayısı 10'a çıktı. Ürdün ve Güney Kore'nin yanı sıra Özbekistan, İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.


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