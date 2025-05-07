Donald Trump'tan FIFA Dünya Kupası çıkışı: Filistin protestolarına ‘izin’ verdi!
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Meksika ve Kanada ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nda olası Filistin yanlısı protestoların engellenmeyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Filistin'e destek protestolarına izin verileceğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki 2026 Dünya Kupası organizasyonu sırasında olası Filistin yanlısı protestolarının engellenmeyeceğini açıkladı.
“İNSANLARIN PROTESTO ETME HAKKI VAR"
ABD'deki 2026 Dünya Kupası sırasında Filistin yanlısı protestolara katılacak kişilerin kısıtlama konusunda endişe duymaları gerekip gerekmediği sorulduğunda Trump, ABD'deki 2026 Dünya Kupası sırasında Filistin’de destek protestolarına izin verileceğini belirterek, “İnsanların protesto etme hakkı var. Ama, makul bir biçimde olması gerekir" dedi.
Dünya futbolunda taraftarlardan, "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına birçok ülkeden futbol kulübü destek veriyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'na, 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD'nin yanı sıra Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak.
Turnuva için 8 milyondan fazla futbolseverin, ABD'ye giriş yapacağı tahmin ediliyor.
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