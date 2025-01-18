Günün yabancı VAR hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Bugün oynanacak 3 mücadelede de yabancı VAR hakemleri görev yapacak.
Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.
Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros
Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg
Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega
Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #yabancı VAR hakemi #MHK
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