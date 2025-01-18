Günün yabancı VAR hakemleri açıklandı!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:33

Güncelleme: 18.01.2025 - 12:33

Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri açıkladı. Tüm maçlarda Yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Başakşehir - Rizespor: Danimarkalı hakem Sandi Putros

Gaziantep FK - Bodrum FK: Belçikalı hakem Jan Boterberg

Beşiktaş - Samsunspor: İspanyol hakem Adrian Cordero Vega

Hatayspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Jan Boterberg, Gaziantep FK - Bodrum FK maçında da görev yapacak.